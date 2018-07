On l’a déjà dit et répété, quasi tous les constructeurs ont décidé de sortir à court terme des véhicules sinon électriques au moins électrifiés. La tendance semble désormais irréversible et tant pis si certains pays (tel que le nôtre) demeurent à la traîne en matière de bornes publiques de recharge.

Désormais, on ne parle plus seulement de véhicules de luxe comme Tesla, Jaguar, Mercedes ou BMW, parmi les plus avancés en la matière.. La preuve par cette petite Kia Niro, dont la version électrique, déjà commercialisée en Corée, est annoncée chez nous pour la fin de cette année encore, le Mondial de Paris ayant été choisi comme première grande vitrine européenne de la Niro EV.

Introduit voici deux ans à peine, le petit crossover coréen a d’emblée trouvé sa place sur le marché mondial et européen puisque quelque 200.000 exemplaires en ont été vendus sur la planète dont plus de 65.000 sur le Vieux Continent.

On rappellera qu’il existe déjà des versions hybrides et hybrides rechargeables, la Niro EV étant désormais le deuxième véhicule électrique commercialisé par Kia au niveau mondial, après la Soul EV.

Le bloc-batterie lithium-polymère haute capacité de 64 kWh offre une autonomie de plus de 450 kilomètres sur une seule charge (avec zéro émission!). À l’aide d’un chargeur rapide de 100 kW, la batterie se recharge à 80 % en 54 minutes. Pas mal, même si cela ne satisfera toujours pas les éternels sceptiques.

La puissance est transmise aux roues avant grâce à un bloc électrique développant 150 kW ou 204 ch, pour un couple, énorme pour une si petite voiture, de 395 Nm. Cette Niro EV, passe de 0 à 100 km/h en seulement 7,8 secondes., avec l’accélération uniforme typique de ce genre de véhicule.

L’auto est équipée d’une belle batterie d’équipements d’aides à la conduite et à la sécurité, dont l’alerte et l’assistant de collision frontale, le régulateur de vitesse intelligent et le lane keeping jusqu’à 130 km/h.

Le prix de vente pour la Belgique n’a pas encore été communiqué. A titre indicatif, la Kia Soul EV (2016)était disponible en Belgique pour la somme de 35.890 €. On ne devrait sans doute pas être très loin de ce montant pour la Niro EV.