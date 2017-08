On a tous vécu cela : une sirène qui résonne, quelque part dans le trafic, signe qu’il faut dégager la voie, du moins si on est bien dans le chemin. Essayer de localiser la source d’une sirène en conduisant peut être angoissant. Pire, cela peut retarder la progression d’un véhicule de secours si l’on ne dégage pas la route rapidement et en toute sécurité.

Ford vient de développer une technologie qui permet d’envoyer directement, depuis un véhicule d’intervention (ambulance, pompiers ou police) un signal aux conducteurs qui sont à proximité, afin qu’ils sachent exactement d’où provient la sirène et à quelle distance elle se trouve.

[...]

