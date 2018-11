En fait, c'est ce mardi, à 8 heures locales, à Los Angeles (5 heures du mat' chez nous) que doit être présentée la nouvelle Prosche 911, la 992. Mais le site Américain Jalopnik a, dieu sait comment, réussi à mettre la main sur des photos, qui leur auraient été envoyées par un lecteur plutôt bien introduit. Les images reçues présentent une Porsche Carrera 4S.

On ne dispose pas d'énormément d'infos sur cette nouveauté évidemment très attendue des passionnés. Tout au plus sait-on déjà, et le constructeur l'a lui-même confirmé en début de semaine, que cette 911 serait équipée d’une nouvelle boîte de vitesses automatique PDK à 8 rapports et à double embrayage ainsi que de phares LED Matrix.

© D.R.

De source sûre, on sait aussi qu'un groupe de journalistes spécialisés avait été invité par Porsche, le mois dernier, en Californie, afin de tester des prototypes de la 992. Ces exemplaires, des 911 Carrera S, étaient propulsées par un moteur 3.0L bi-turbo développant 450 ch. La version de base, toutefois, disposerait d'une version moins performante du même moteur (avec 385 ch).

A cette occasion, les journalistes avaient également pu apprendre que la nouvelle boîte de vitesses automatique PDK à 8 rapports est en fait celle qu’on retrouve dans la plus récente Panamera mais configurée différemment. © D.R.





Plus important sans doute, on sait d'ores et déjà que Porsche a préparé cette 992 pour pouvoir être équipée, dans un avenir assez proche, d'un moteur électrique. Affaire à suivre...