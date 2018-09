Auto-moto Si la ligne du nouveau modèle s’est affinée, c’est cependant dans l’habitacle que le renouveau est le plus manifeste.

Dès son lancement, on a dit d’elle qu’il s’agissait de la Mercedes la mieux connectée. Ce qui, en soi, est déjà une sorte d’exploit quand on sait, d’une part, qu’il s’agit de la plus petite des Mercedes et, d’autre part, que le fabricant à l’étoile a l’habitude de choyer ses clients les plus nantis, la Classe S étant généralement le navire amiral de la marque et donc pourvue, dans ce contexte, du meilleur équipement.

(...)