© D.R. Voici quelques jours, on vous avait déjà montré quelques clichés volés de la nouvelle Porsche 911 (la 992), la présentation officielle a eu lieu mardi en Californie (ce mercredi chez nous) et une nouvelle génération de 911 (la 8e) est toujours un événement, parce que cette voiture représente le summum de la sportivité et de la haute technologie automobile. © D.R.





© D.R. La dernière née est à la fois intemporelle et moderne. Toujours reconnaissable au premier coup d'oeil, son look apparaît davantage musclé que celui de sa devancière. Quant à l'intéieur, il marie tous les éléments qu'on peut attendre d'une voiture haut de gamme d'aujourd'hui, sacrifiant bien entendu à la mode et aux exigences du numérique.

Des moteurs (encore) plus puissants

© D.R. La nouvelle génération de moteurs six cylindres à turbocompresseurs a été perfectionnée et est plus puissante que jamais. Le moteur six cylindres à plat turbo des 911 Carrera S et Carrera 4S délivre désormais 450 ch, soit une augmentation de 30 ch par rapport au modèle précédent. Les deux modèles 911 réalisent le 0-100 km/h en moins de quatre secondes (3,7 et 3,6 s). Les vitesses maximales atteignent 308 km/h (pour la propulsion) et 306 km/h pour la version à traction intégrale. La consommation (toujours selon l'ancienne norme NEDC) est de 8,9 et 9,0 l aux 100 km, ce qui reste bien évidemment très théorique.

Un look classique mais différent

© D.R. Les spécialistes auront remarqué que les passages de roue sont nettement plus larges que précédemment, avec des roues avant de 20 pouces et des roues arrière de 21 pouces, alors que la partie arrière présente désormais la même largeur sur tous les modèles. Les poignées électriques des portes sont affleurantes, pour affiner encore la ligne. L'aileron arrière (nettement plus large qu'avant) est à position variable, le capot arrière intègre le 3e feu stop. A noter que la totalité de la carrosserie est en aluminium.

Intérieur numérique

© D.R. L’inspiration du tableau de bord vient des modèles 911 des années 1970. Outre le compte-tours central typique, deux minces écrans sans cadre fournissent des informations au conducteur. L'écran central mesure maintenant 10,9 pouces. En termes de numérisation, la 911 franchit une nouvelle étape avec une connectivité permanente ainsi qu'une série de nouvelles fonctions.

© D.R. En première mondiale, Porsche a développé le mode Wet (de série). Cette fonction détecte l’eau sur la route, conditionne les systèmes de commande en conséquence et avertit le conducteur, qui peut alors configurer le véhicule de manière à accorder une importance particulière à la sécurité en appuyant simplement sur un bouton. © D.R.

Parmi les aides proposées, on trouve entre autres le système d’avertissement et d’assistance au freinage (de série aussi), la vision de nuit (disponible en option pour la première fois sur la 911), le régulateur adaptatif de la vitesse (optionnel) avec le contrôle de distance automatique, le Start & Stop, la protection réversible des occupants et une fonction innovante d'assistance d'urgence autonome. © D.R.

Tout cela a évidemment un prix... Le tarif de la 911 Carrera S débute à... 123 395,80 euros en Belgique et celui de la 911 Carrera 4S à 131 381,80 euros, TVA comprise. Les nouveaux modèles sont d'ores et déjà disponibles à la commande. © D.R.