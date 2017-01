Nos journalistes vous répondent ! Posez vos questions et ils y travailleront rapidement. Un service sur mesure dont bénéficient tous les abonnés de la DH !

La question de l'internaute :

« A titre personnel, je n'ai plus qu'un mobilhome... Pour l'assurer, j'ai du prendre une voiture en mon nom en plus mon fils roule avec celle-ci. Est-ce normal. Je suis maintenant pensionné et n'ai plus besoin d'un autre véhicule. Avez-vous une société à proposer qui n'assurerait que le mobilhome?"

Guy de Jodoigne.

Notre réponse :

Comme pour tout véhicule circulant sur la voie publique, l'assurance d'un mobilhome ou motorhome est obligatoire. Et plus que jamais pertinente, tant la valeur de ces maisons roulantes a plutôt tendance à s'envoler ! Concernant la question soumise par Guy, notre internaute, c'est malheureusment une stratégie commerciale très populaire...

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.