On savait déjà que les Model 3 de Tesla seraient livrés à partir du mois de février. Les détenteurs européens d'une réservation de la berline électrique Model 3 de Tesla pouvaient donc depuis peu commencer à valider leur commande pour des livraisons. Les livraisons auront lieu selon l'ordre de réservation initiale, c'est-à-dire que les premières personnes ayant enregistré une réservation en mars 2016 seront livrées en premier si elles valident leur commande avant le premier janvier, a précisé un porte-parole de la marque. Et désormais, on connaît le prix annoncé pour la Belgique.

Prix de base à 58.800 €

La voiture, déjà commercialisée aux Etats-Unis depuis juillet 2017, plus compacte et moins onéreuse que les modèle S et modèle X de la marque, doit transformer Tesla, leader mondial de la voiture électrique, en producteur de masse. Le Model 3 est devenu la cinquième voiture particulière la plus vendue aux Etats-Unis au troisième trimestre, selon Edmunds.com, et sa marge a atteint 20% alors que Tesla visait seulement 15%. Avec un prix de 58.800 €, Tesla veut rendre son modèle un peu plus abordable, pourtant, ça reste une somme assez importante. Mais la marge de différence avec le Model S, à plus de 86.000 euros, est non négligeable .

Le modèle de base dispose d'une autonomie d'environ 540 km. La version Performance quant à elle a une autonomie de 530 km, mais passe de 0 à 100 en seulement 3,5 secondes.

Tesla devrait lancer des modèles plus abordables une fois que les modèles onéreux auront été écoulés.