Commençons par ce qui, à notre avis, est la chose la plus réussie de ce qui devient le navire amiral des SUV chez Audi : sa ligne ! Rien ou peu, à voir avec le Q7, dont il reprend pourtant la base (laquelle est aussi celle du VW Touareg, du Lamborghini Urus et du Bentley Bentayga).

Autant avons-nous toujours trouvé l’aspect physique du Q7 un peu lourd et pataud (surtout au niveau de l’arrière), autant les lignes de ce Q8 sont fluides, pour ne pas dire légères (sachant que l’engin accuse quand même plus de 2,2 tonnes sur la balance !). Un poids qui, du reste, se ressent aussi assez nettement dans son comportement routier et qui nous fait écrire que ce Q8 à l’air plus dynamique qu’il ne l’est en réalité.

(...)