Les amateurs de sensations fortes recherchent toujours de nouvelles expériences. La conduite en condition extrême en est une. Forme de tourisme qui rencontre le succès, les voyages de pilotage fleurissent dans bon nombre d’enseignes.

Les marques ne s’y trompent pas, ces stages de pilotage sont, d’une part, une formidable vitrine pour leurs produits et d’autre part une méthode de fidélisation d’une clientèle aisée alors que la concurrence dans le secteur est de plus en plus âpre. Mercedes, Porsche, Jaguar, Audi ou encore Mazda… De nombreuses marques proposent leur expérience. Et ne sont pas seules. Des agences ont développé le juteux business de la conduite sur les lacs gelés dans le nord de l’Europe ou en Amérique du Nord. Les pays scandinaves incarnent un terrain de jeu, un écrin parfait à la folie des passionnés de voiture. Mais les marques de voiture doivent se partager le marché de la glisse automobile sportive avec de nombreuses agences spécialisées qui proposent des stages pour toutes les bourses.

