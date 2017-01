Lease Plan, avec Media Markt, avait ouvert le bal, en octobre 2015. D’un œil incongru, le chaland belge a vu une… voiture débarquer dans son Media Markt. La proposition ? Une citadine Corsa flambant neuve à 189 € par mois, à utiliser librement durant 24 mois et 10.000 km/an. Assurance RC, Full Omnium, entretiens, pneumatiques (été), toutes taxes incluses. Plus qu’à mettre du carburant et payer les éventuelles amendes. Et voilà la première offre coup-de-poing de leasing privé de l’histoire du pays…

Succès immédiat.

Depuis, DirectLease a enchaîné, avec la création de DirectLease Privé, une gamme permanente de véhicules en location à long terme. La même firme s’est également alliée, il y a peu, avec Carrefour, pour proposer l’Opel Corsa à prix écrasé. Plus de 1.400 contrats ont été signés durant cette action !

Du coup, DirectLease profite du Salon de l’Auto 2017 pour annoncer une nouvelle offre coup-de-poing : la nouvelle Citroën C3, à de 199 € par mois.

Les constructeurs auto eux-mêmes suivent : Renault, Opel, Citroën, Peugeot, Fiat et ont attaqué ce pan de marché, qu’on croyait, en Belgique, définitivement dédié au marché professionnel. Les marques plus Premium BMW, Mini, Mercedes, ou Volvo les ont rejoints il y a peu.

Près de 5.000 voitures ont été écoulées en leasing privé en 2016 chez nous. Un marché en pleine croissance, idéal pour celui qui veut rouler zen, sans risque de mauvaise surprise.

Les pièges ? Il est impossible de racheter le véhicule en fin de contrat, où il doit être impérativement restitué. Gare, aussi, à ne pas dépasser le kilométrage annuel prévu, sous peine de surcoût. Enfin, oubliez cette formule si vous n’êtes pas soigneux : à la remise du véhicule, un expert examinera l’auto, et facturera tout petit dégât qui ne peut être considéré comme de l’usure normale…

