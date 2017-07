Si vous êtes un adepte du Tour de France, (et que vous avez aussi un petit faible pour les autos… comme la plupart des coureurs qui, entre eux, ne parlent quasi que de cela), vous l’avez peut-être vue juste derrière Chris Froome lors du prologue le long des quais du Rhin ou sur les ponts qui l’enjambent.

Même si, dans sa livrée quasi immaculée, elle demeure encore assez discrète, c’est bien une Ford Focus RS qui se trouvait dans le sillage du leader de la Sky..

Peu avant le Tour , la Ford est même passée par la piste du Limbourg (notre photo) pour quelques tests et autres adaptations. Pour les besoins de la plus grande course cycliste au monde, elle a en effet dû être lestée de 350 kg d’équipement supplémentaire (notamment avec l’ajout de sièges Recaro spécialement étudié pour le Tour) par rapport à son poids de base de 1.524 kg. Cela ne l’a pas empêchée de faire un peu de drift sur l’anneau limbourgeois réservé à cet effet !

Sur le Tour, outre pour suivre les coureurs durant les contre-la-montre (notamment à Marseille le 22 juillet), elle assurera les reconnaissances du parcours, chaque jour, bien avant le passage du peloton.

