Les voitures consomment 45% de plus qu'annoncé

Auto-moto

Les voitures consomment près de 45% de plus qu'annoncé, et l'écart entre la consommation sur papier et réelle ne cesse de se creuser, rapporte De Standaard dimanche sur base d'une enquête de la Toulouse School of Economics. Une enquête sur le nombre de pleins à la station essence et le nombre de kilomètres effectués démontre l'écart entre les chiffres réels et officiels de la consommation des automobiles, et donc des émissions de CO2. Les voitures de 2014 consomment plus de 45% de carburant supplémentaire que ce qui est annoncé par les constructeurs.

"Cet écart ne se limite pas à quelques fabricants", conclut le chercheur Mathias Reynaerts. "Une tendance similaire est observée chez tous les constructeurs automobiles importants en Europe." Le fossé le plus conséquent est constaté chez Renault, suivi par Toyota et Ford.

L'enquête confirme ce que certaines ONG ont déjà dénoncé. "En fin de compte, il n'y a pas eu de progrès ces trois dernières années", affirme l'expert Greg Archer. "Pourtant la technologie existe pour améliorer les émissions. Mais la manipulation revient moins chère au fabricant."