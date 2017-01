Ce matin, les passionnés de bolides luxueux ou sportifs ont 44 raisons de plus de se rendre au Salon de l’Auto. Brussels Expo a rangé ses camions pour sortir les plus beaux joujoux de son coffre à jouets : le salon dans le salon, DreamCars, accueille en effet ses premiers visiteurs ce matin.

"Jusqu’à lundi soir, c’était encore le Salon Truck&Transport 2017 qui occupait le Palais 1. Les premiers poids lourds ont quitté le Palais lundi, vers 22 h", nous explique Christophe Dubon, de la Febiac. "C’est un énorme challenge logistique que de remplacer un Palais en cours d’événement, surtout qu’on change ici diamétralement d’univers", contextualise Pierre Lalmand, directeur du Salon. "Les premières Dream Cars sont arrivées à partir de 13 h, mercredi." En 24 heures, près de 30 millions d’euros se sont ainsi succédé, à la queue leu leu, pour prendre possession de leur podium, au Palais 1.

"Là, tout est quasiment fini. Je suis très satisfait du travail abattu par nos équipes. La mise en valeur des voitures est splendide, quant au thème, qui évoque les stations de ski et le chic scandinave, je le trouve très réussi. Pas pimpant, plutôt chaleureux et épuré."

Alors qu’on s’attelle encore à lustrer jantes et capots moteurs, à placer quelques-unes des milliers de bûchettes qui servent à la fois de décor et de protection des précieux véhicules exposés - malheureusement, seuls les clients potentiels pourront s’asseoir dans les voitures d’exception présentées… - nous avons pu effectuer une visite des lieux hier, dans ses ultimes préparatifs.

MacLaren, Ferrari, Lambo, Koenigsegg et les autres

À ne louper sous aucun prétexte : la MacLaren P1 GTR, bête de bitume non autorisée sur route, d’une valeur de 2,6 millions d’euros et que seuls les possesseurs d’une P1 standard (1,4 million €) sont autorisés à acquérir ! Une magnifique Oldtimer Porsche 911 Targa de 1970 rappellera aux plus jeunes que les sportives ne manquaient pas de cachet il y a 50 ans non plus; tandis que les teintes des Mercedes G500 et AMg GT-R vous défonceront les rétines.

La rageuse Laferrari (Aperta), qu’un seul et unique Belge a pu s’offrir en 2016, irradie le Palais de son rouge légendaire. Mais la voiture à ne louper sous aucun prétexte est sans doute cette Koenigsegg Agera-R d’une valeur de 2 millions d’euros, que les organisateurs ont placée dès l’entrée du Palais. Un monstre de puissance, d’aérodynamisme et de soin du détail. Le constructeur suédois, qui sélectionne avec la plus grande parcimonie les très rares sorties de ces véhicules, est présent pour la première fois de son histoire en Belgique.

Des voitures pour… rêver, pour la plupart d’entre nous. En 2016, 3.554 super-sportives ont été immatriculés en Belgique. Dont 927 pour la seule et relativement abordable Ford Mustang-GT, certes. Mais 14 Belges ont tout de même pu s’offrir une Lamborghini Aventador l’an dernier !





Du vendredi à ce dimanche à Brussels Expo (18,25 € pour un ticket combi adulte)