Marquage distinctif au sol et nouvelles technologies pour protéger la vie des piétons

Auto-moto

Vous en conviendrez aisément pour avoir sans doute été dans le cas ou au moins avoir été confronté à ce genre de situations, les piétons sont plus distraits que jamais, notamment parce que nombre d’entre eux sont accrochés à leur smartphone lorsqu’ils traversent la route.

À ce titre, on observera que certaines villes ont opté, ou envisagent d’opter, pour un marquage distinctif au sol. En Allemagne, à Augsbourg, par exemple, on teste une nouvelle signalisation pour éviter l’accident à ces piétons qui ont les yeux rivés sur leur téléphone intelligent. Des feux rouges LED ont ainsi été intégrés dans la chaussée à proximité de deux arrêts de tram très fréquentés. Ces LED s’allument et se mettent à clignoter quand un tram approche ou que le feu pour les piétons passe au rouge. Plutôt futé comme invention, non ?

Parallèlement, de nombreuses voitures disposent d’un freinage d’urgence associé à un système de détection des piétons (et autres usagers faibles comme les cyclistes, skaters, etc.).

Chez Ford, on a décidé de recourir à cette technologie (déjà proposée sur les Mondeo, S-Max et Galaxy), sur la gamme utilitaire. Un système innovant qui permet de détecter les gens sur la chaussée et d’éventuellement initier automatiquement le freinage d’urgence si le conducteur ne réagit pas aux avertissements.

Comment ça marche en pratique ? C’est simple et compliqué à la fois. Le système collecte des informations depuis une caméra placée sur le haut du pare-brise et des radars situés dans le pare-chocs et les analyse via une base de données intégrant des formes de piéton. Ce qui permet de distinguer les gens des objets typiques de l’environnement routier, tels que des arbres et des panneaux de signalisation. Cette technologie peut même prédire quand des personnes sur le bas-côté sont susceptibles de s’engager sur la chaussée.

Selon les statistiques officielles, entre 2004 et 2013, quelque 70.000 piétons ont perdu la vie en Europe. Et depuis 2013, le nombre de smartphones a décuplé…





Le Suzuki S-Cross se muscle !

Comme il est de mise à mi-carrière, le Suzuki S-Cross a subi un profond restylage, qui est loin de se limiter à l’esthétique. L’intérieur et les motorisations font également peau neuve et redonnent un coup de jeune à ce petit baroudeur à la bouille sympathique.

Ses designers l’ont voulu plus sportif en modifiant notamment les pare-chocs, le capot et la calandre. Un dynamisme désormais encore accentué par les phares au xénon et les indispensables feux LED.

Nouveau design également pour les jantes alu équipées de montes légèrement plus larges qu’auparavant (215 au lieu de 205). Enfin, quatre nouvelles teintes de carrosserie portent le nombre total de couleurs disponibles à neuf.

Les modifications à l’intérieur sont plus subtiles (encore) et se marquent surtout au niveau du revêtement des sièges, de la couleur et de la répartition des compteurs, de la structure plus luxueuse du tableau de bord dotés de quelques inserts décoratifs à la finition en satin chromé. Rien d’essentiel, on en conviendra, juste ce qu’il faut pour donner une impression de nouveau.

En fin de compte, c’est surtout sous le capot que les modifications les plus importantes ont été apportées. Downsizing oblige, l’ancien moteur atmosphérique de 1,6 litre essence cède sa place à un tout nouveau tricylindre turbo (dénommé BoosterJet) de 112 ch (et d’un petit litre de cylindrée) et à un 1.4 suralimenté développant 140 ch. Le Diesel 1.6 DDIS, lui, continue sa carrière, toujours avec 120 ch.

Le choix entre la boîte 6 manuelle ou la boîte automatique (à 6 rapports aussi) est toujours proposé mais, en ce qui cerne cette dernière, on remarque avec bonheur que l’ancienne transmission à variation continue (CVT) a été abandonnée.

Rappelons que le S-Cross est disponible en 2 ou 4 roues motrices.

Cette Suzuki est commercialisée dès maintenant à des prix variant de 18.999 à 31.299€ selon les exécutions et les motorisations.