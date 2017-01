La gamme Mercedes n’en finit décidément pas de s’élargir, au point qu’il devient difficile, pour les non-spécialistes, de suivre toutes les évolutions qui sortent sur le marché.

Après le Coupé Classe C et le Coupé Classe S, celui de la Classe E parachève les efforts de la marque à l’étoile pour contrer son éternel rival BMW et ses trois modèles du même type (coupé Série 2, Série 4 et Série 6).

Pour tout vous dire, la bagarre entre ces deux géants de l’automobile fait rage. Cela ne date pas d’hier bien sûr mais il nous revient que l’insolente domination du marché premium par BMW a le don d’énerver les têtes pensantes de Mercedes, qui mettent la pression, à tous les échelons, pour tenter de devenir le n°1 à la place du constructeur munichois.

Officiellement présenté ce 8 janvier à Detroit, les informations concernant la voiture, au profil particulièrement dynamique grâce à un porte-à-faux très court au bénéfice de l’empattement (2,87m), filtrent déjà depuis quelques jours déjà sur la toile.

Ainsi, les motorisations seront au nombre de quatre : un bloc diesel (le E 220 d) de 194 chevaux et trois moteurs essence : le E 200 de 184 chevaux, le E 300 de 245 chevaux et le E 400 4 Matic de 333 chevaux.

(...)

