Le problème de la mobilité dans la capitale n’est pas neuf.

Néanmoins, des solutions intelligentes commencent à pointer le bout du nez. Comme la voiture partagée. Présent en région bruxelloise, Zipcar effectue encore un pas supplémentaire. En effet, il vient de s’associer avec Midas pour donner accès à l’une des 250 véhicules en autopartage. Pour être clair, vous effectuez l’entretien de votre voiture chez Midas, vous repérez la voiture autopartagée Zipcar la plus proche de votre garage et le tour est joué. L’inscription chez Zipcar et le crédit de conduite sont offert.

« 30% de nos membres possèdent au moins une voiture au sein de leur ménage et la voiture partagée sert régulièrement de second véhicule pour les déplacements en ville, relate Kate Croisier, la directrice de Zipcar Belgique. Renseignements et détails sur www.zipcar.be