Pour entrer immédiatement dans le vif du sujet, on vous donne d’emblée la liste des absents à Paris : Abarth, Alfa Romeo, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet, Fiat, Ford Jeep, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls Royce, SsangYong, Suburu, Volkswagen et Volvo ! Excusez du peu. Et cette liste n’est sans doute pas exhaustive.

Des absents, il y en a toujours dans les Salons, mais dans ce cas-ci, il y a quand même quelques gros calibres qui font défaut, tels Ford, VW, Volvo et tout le groupe Fiat. Nous avons mené l’enquête auprès de ces constructeurs importants qui ont choisi de ne pas être de la fête parisienne, laquelle n’a pourtant lieu que tous les deux ans, en alternance avec le très réputé Salon de Francfort. Du côté de chez Fiat, la réponse de Dominique Fontignies, directeur belge des relations publiques du groupe italien, est plutôt laconique. "On ne fait pas de commentaires sur les Salons où l’on n’est pas présent. Nous n’étions pas à Francfort, nous ne serons à Paris."

