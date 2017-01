Auto-moto La mise à jour des logiciels essentiels sera prochainement intégrée au certificat.

En commission à la Chambre, le ministre de l’Économie et des Consommateurs Kris Peeters (CD&V) a rappelé qu’il suivait de près le rappel et la mise en conformité des véhicules du groupe Volkswagen qui, pour rappel, ont fait l’objet d’une vaste fraude entre 2009 et 2015.

Au total, plus de 11 millions de véhicules ont ainsi été équipés, frauduleusement, d’un logiciel permettant de fausser les tests aux émissions polluantes (de NOx et de CO2).