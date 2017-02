"Nous avons annoncé la plus grande offensive produit de l’histoire de l’entreprise et nous tenons nos promesses: 29 nouveaux modèles entre 2016 et 2020." C’est ainsi que Karl-Thomas Neumann, CEO du groupe Opel, souhaitait la bonne année à ses employés début 2017.

L’Astra venait d’être sacrée Voiture Européenne de l’Année en 2016, exercice qui avait aussi révélé le Mokka X, la nouvelle Zafira et la révolutionnaire Ampera-e.

Et le constructeur a poursuivi sur sa lancée. L’Insignia, déclinée en plusieurs versions a entamé l’année. Au printemps, l’Ampera-e entamera sa carrière européenne en Norvège, suivie de près par un nouveau crossover sur le segment B, l’Opel Crossland X.

Ce crossover urbain polyvalent (les spécialistes marketing l’appellent CUV, ou Crossover Utility Vehicle) est le second membre de la famille Opel X. Il se place sur le segment B, où il vient épauler le best-seller Mokka X, qui joue plutôt sur le côté sport. Avec une longueur de 4,21 m, le nouveau Crossland X est plus court de 16 cm qu’une Astra mais en même temps il est 10 cm plus haut.

...