Au Salon de Tokyo, qui débutera fin de ce mois (25 octobre-5 novembre), la filiale de luxe de Toyota, présentera le navire amiral de sa gamme, la LS, dotée du pack F-Sport, mais aussi un concept présenté, en première mondiale, comme révolutionnaire. Le secret concernant ce dernier est bien gardé, aucune info ni image n’a encore filtré.

Concernant la version sportive de la LS, on sait qu’elle présente grille de calandre au maillage très complexe puisqu‘elle a demandé près de cinq mois de conception sur ordinateur !

D’un point de vue technique, la version F Sport est équipée en série de roues arrière directrices et d’une suspension pneumatique typée sport. Cette finition sera disponible pour la LS 500 (mue par moteur V6 3.5 litres biturbo de 415 ch) et pour la version hybride, la LS 500h équipée d’un V6 3.5 litres VVT-i et deux moteurs électriques pour une puissance cumulée de 354 ch).

