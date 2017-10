Notre pays passera à l’heure d’hiver dans la nuit de samedi à dimanche. En pratique : ce dimanche 29 octobre à 3h du matin, vous reculerez l’horloge d’une heure et il sera 2h. L’heure d’hiver sera d’application jusqu’au week-end du 24 mars 2018. Mais ce changement, réalisé dans les années 70 pour limiter la consommation électrique liée à l’éclairage, présente des inconvénients. De nombreux parlementaires européens remettent d’ailleurs en cause l’intérêt économique de la mesure mais aussi son impact sur la santé physique et mentale des Belges.

