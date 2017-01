Dernière ligne droite, à Brussels Expo, où le Salon de l’Auto ouvre samedi. Rencontre avec Pierre Lalmand, directeur de l’événement.

Ça pose du parquet, pilote du transpalette, joue de la scie sauteuse, lustre de la carrosserie, paramètre de l’écran géant LED un peu partout. Lors de notre visite anticipée du Salon, ce mardi, trois jours avant son ouverture à la presse et quatre avant le lever de rideau pour le grand public, Brussels Expo est en ébullition.

C’est qu’on n’aménage pas 110.000 mètres carrés (dont 70.000 m 2 occupés par les stands et près de 600 véhicules) comme on gare une voiture autonome !

Un Salon, ça se prépare. Un an à l’avance ! "Grosso modo, on a deux semaines de répit après la fin d’un Salon de l’Auto. Et c’est tout !", explique Pierre Lalmand. Ensuite, on se remet très vite au boulot, dès février : on clôture administrativement le Salon précédent, on prépare le règlement du Salon à venir, puisque pour le 1er mai les exposants du Salon doivent tous être inscrits, afin que fin juin, tous les emplacements soient attribués selon les demandes des constructeurs et nos propres desiderata !C’est chaque année un puzzle différent, entre ceux qui réclament plus de mètres carrés, un déménagement plus proche d’une allée, etc."

Puis vient la préproduction, la production, et enfin le montage. "Là, c’est la dernière ligne droite. On est dans une phase opérationnelle et logistique très importante, puisque 3.000 personnes travaillent en ce moment à transformer Brussels Expo en Salon de l’Auto. Heureusement, nos équipes sont rodées : on en est tout de même à la 95e édition… Le premier exposant est arrivé le 26 décembre. Généralement, les Allemands finissent tôt leurs montages. Les marques italiennes, il faut parfois les secouer un peu ! (Rires) Mais au final, je vous rassure, tout est prêt à temps. En l’occurrence ce jeudi, jour où le site doit être vidé, pour une fouille de sécurité intégrale."

