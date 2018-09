Les véhicules diesel de la marque sportive de Stuttgart représentent seulement 2% des ventes en Belgique...

L'annonce, dimanche, selon laquelle Porsche arrête la production de véhicules diesel a fait pas mal de bruit, mais, pour les spécialistes, elle est pourtant logique. Un petit coup d'oeil aux immatriculations en Belgique suffit pour en être convaincu. Durant les 8 premiers mois de l'année 2018, en effet, la DIV a immatriculé, pour la marque sportive de Stuttgart, quelque 1 .781 essence (59,70%), 1.141 hybrides essence (38,25%) et... 61 diesel (2,04%). On imagine que la situation, à quelque nuances près, ne doit pas être trop différente ailleurs dans le monde.

" Porsche ne proposait déjà plus de motorisation diesel depuis février 2018, indique Benard Van Bellingen, responsable de la communication du constructeur allemand pour la Belgique. Pour nous, il s'agit donc d'une disparition naturelle. La demande pour l'hybride est énorme et la législation belge, à ce titre, nous est favorable. En ce qui concerne les Cayenne et Panamera, on constate que 75 à 80 % des ventes se font désormais en hybride (essence)."

