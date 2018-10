La vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain, chacun connaît l’adage. Les revirements drastiques sont parfois étonnants. Il y a quelques années encore, on reprochait parfois aux journalistes spécialisés de trop parler des voitures hybrides, sans même évoquer les véhicules 100 % électriques qui semblaient appartenir à un futur bien lointain.

À dire vrai, même les constructeurs, ou plutôt leurs représentants, que nous étions amenés à rencontrer, se montraient assez frileux sur le sujet. Ou ils étaient sincères ou ils cachaient bien leur jeu. À notre humble avis, il y avait un peu des deux…

En cinq, six, sept ans à peine, le contexte a radicalement changé. Et si certaines marques fourbissaient leurs armes, électriques, dans le plus grand secret, pas toujours avec énormément d’enthousiasme, voire avec des budgets qui demeuraient eux aussi relativement discrets (et tout est vraiment relatifs quand on parle des sommes consacrées par les marques à la recherche et au développement !), il était difficile d’imaginer qu’on passerait, en si peu de temps, d’une apathie au moins apparente à une hyperactivité que même le marché actuel a du mal à justifier.

Tesla, l’empêcheur de tourner en rond et… le dieseselgate

En quelques années, plusieurs éléments sont venus perturber le train-train de quasi tous les constructeurs en général, et celui des premium en particulier.

(...)