Il n'existe plus de 4x4 à vocation purement et seulement offroad. Au fil des ans, l'accent s'est porté sur les SUV, sorte de bons à tout faire' parmi lesquels certains ont conservé d'étonnantes aptitudes sur le terrain, tout en étant capables également de très bonnes performances sur le bitume et en affichant, en plus, un niveau de confort élevé.



Petite explication concernant la sélection. Les 26 voitures qui ont concouru cette année pour un titre ont été réparties en cinq catégories, dont deux étaient scindées en deux sous-catégories de prix en raison de l'étendue de l'offre. Pour les 4x4 de luxe, les pick-up et les SUV, le jury accordait encore beaucoup d'importance aux capacités en tout-terrain. Par contre les crossover et les véhicules hybrides n'étaient jugés que sur la route.



Voici les résultats Crossover Dans le groupe crossover, des véhicules qui ne nécessitent pas de vraies aptitudes pour le terrain et qui peuvent même être proposés en deux roues motrices seulement, on retrouve, de ce fait, deux vainqueurs de catégorie. Le premier doit sa victoire à son excellent rapport qualité/prix en combinaison avec un intérieur spacieux et de bonnes qualités routières: le Ssangyong XLV. Le second lauréat s'affiche clairement comme un véhicule premium en dépit de ses dimensions compactes: l'Audi Q2.

SUV

Pour les SUV aussi, deux catégories ont été établies en fonction des prix de base des véhicules. Dans la première, la victoire est allée résolument à un nouveau-venu dans le segment, non seulement en raison de son excellent rapport qualité/prix mais aussi grâce à son design réussi et à sa bonne finition: le Seat Ateca.



Dans la seconde catégorie, c'est avec une confortable avance que la victoire est revenue au SUV qui est qualifié tout simplement de référence absolue dans sa catégorie: le Land Rover Discovery Sport.



Luxe Dans la catégorie luxe, l'attention, nous vous le disions, ne portait pas seulement sur le confort et la finition, tant s'en faut, mais aussi sur les aptitudes démontrées en tout-terrain. Malgré un grand écart entre les prix, la course a été très serrée entre les trois participants de cette catégorie, mais en fin de compte c'est quand même le modèle le plus luxueux qui a eu le dernier mot: le Bentayga de Bentley.



Hybrides Dans les hybrides, c'est l'X5 de BMW qui a emporté la palme, notamment pour sa conception très homogène.



Pick-Up Enfin, parmi les pick-up, ce sont ses qualités d'aptitude au terrain mais aussi son confort général qui ont donné l'avantage au Nissan Navara, lui permettant ainsi de renouveler son titre de l'année précédente.

Comme chaque année à cette époque, le magazine spécialisé 4 x 4 Plus a distribué ses trophées. Une vraie tradition puisque l'élection a ainsi fêté, en cette fin 2016, son quart de siècle. En 25 ans, l'offre s'est tellement élargie que le choix du jury s'est singulièrement compliqué!