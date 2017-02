Jamais les 4x4 n’ont eu autant la cote en Belgique que lors des douze derniers mois. Attention : on parle bien, ici, de la véritable transmission intégrale, la fameuse quatre roues motrices, 4x4 ou 4WD (pour Four Wheel Directions). Pas de la SUVérisation esthétique du marché, qui oblige chaque constructeur automobile à vendre au moins un crossover pour être dans le coup. Les Jeeplikes, ces modèles qui ont pris de la hauteur mais qui restent de lambda 4x2 roues, n’ont rien à voir avec la véritable transmission quatre fois quatre.

Un type de transmission qui n’a donc jamais autant cartonné en Belgique qu’en 2016. C’est d’ailleurs la première fois de l’histoire de notre marché automobile que les immatriculations de 4x4 neufs dépassent le cap des 45.000 unités !

"En 2016, ce sont effectivement 45.846 véhicules neufs à transmission intégrale qui ont été immatriculés. Pour l’année 2015, nous enregistrions 39.147 immatriculations de transmissions 4x4, nous informe Christophe Dubon, porte-parole de la Febiac. Et on parlait de 32.241 unités écoulées en 2010, sur un marché total du véhicule neuf pourtant plus volumineux (547.347 autos) que celui de 2016 (539.519.)".

Un rapide calcul met clairement en lumière le carton des transmissions 4x4 : alors qu’elles représentaient 5,9% du marché total de l’automobile neuve en 2010, elles pèsent désormais pour 8,5% du marché. Une voiture vendue sur 17 était une quatre roues motrices en 2010. On parle d’une sur 11 en 2016.

Pourtant, aux dernières vérifications, le dénivelé de nos routes restait toujours aussi plat...

Qu’est-ce qui explique, alors, cette nouvelle idylle entre conducteurs belges et voitures 4x4 ?

Primo, il y a sans conteste l’extension de ce type de transmission. Jadis réservée aux Jeeplikes uniquement, elle se rencontre aujourd’hui sur tout type de voiture, de tout segment. De la citadine à la familiale au SUV baroudeur. Marketées sous les sigles Xdrive (chez BMW), 4Matic (Mercedes-Benz), Quattro (Audi), 4Motion (VW) ou plus classiquement 4WD, on peut aujourd’hui s’offrir, en 4x4, une mini-citadine comme l’Audi A1; un monospace façon Ford S-Max, une belle berline italienne comme l’Alfa Guilia Veloce et une fusée comme la Porsche 911 Carrera 4S ! Le surcoût entre une transmission classique et une intégrale, a, également, quelque peu diminué ces dernières années.

Il y a aussi, côté avantageux, les indiscutables atouts d’une 4 roues motrices sur une route enneigée, verglacée ou fort humide.

A contrario, une 4X4 consomme toujours un peu plus, est toujours plus lourde et souvent plus envahissante, empiétant notamment sur l’espace coffre.

Mais l’effet de mode (la Belgique n’est pas vraiment un territoire propice aux tout-terrain) est sans doute plus fort que ces contraintes...