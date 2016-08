Rentrée en auto: les voitures préférées des familles belges

Auto-moto





BREAKS: Skoda double tout le monde

De tout temps, le break, la voiture à dos carré, a été la chouchoute des familles. C’est qu’avec son immense espace de chargement, elle se plie sans sourciller aux activités des enfants, au transport du nouveau lit superposé du petit dernier ou des valises… Ce qu’il y a de plus récent comme phénomène, du moins en Belgique, c’est la mainmise par Skoda sur le secteur. La marque tchèque du groupe VW double en effet l’éternelle Audi A4 Avant au titre de break le plus plébiscité de Belgique en 2016. L’Octavia et la Superb s’invitent ainsi toutes deux dans le Top 10 des breaks les plus populaires chez nous. Avec plus de 6.000 unités vendues, ensemble. Les deux VW breaks les plus vendues (la Passat et la Golf Variant), de concert, n’arrivent même pas à 5.000 unités écoulées !