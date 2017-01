Ceci est une révolution dans le monde de la moto. La marque Honda a développé une moto capable de s'équilibrer toute seule. Un prototype a été dévoilé lors du CES de Las Vegas. A l'arrêt et à faible vitesse, la moto ne bascule pas malgré l'absence de béquille.





Avec cette technologie, les motards de demain ne devront donc plus poser pied à terre au feu rouge. De plus, cette moto se conduit toute seule puisqu'il est possible de la commander à distance pour la faire sortir du garage par exemple. Compte-tenu de la qualité du produit présenté au salon, cette technologie devrait être disponible sur le marché d'ici 2 ans.