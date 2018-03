Auto-moto Il s’est vendu autant de voitures CNG au 1er trimestre 2018 que durant toute l’année 2017.

En matière d’amélioration de la qualité de l’air, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et si la voiture électrique est l’alternative dont on parle le plus, on en oublie parfois que d’autres solutions existent.

Rouler au gaz en fait partie, et visiblement séduit de plus en plus d’automobilistes y voyant une alternative écologique à l’essence et au diesel, mais aussi un avantage économique non négligeable.

(...)