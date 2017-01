Il n’y a pas que le marché de l’auto qui ronronne en Belgique. On observe aussi un joli wheeling du côté des deux-roues : avec 8,2 % d’augmentation de leurs ventes en 2016 ("malgré une météo qui n’a pas forcément poussé l’achat d’un deux-roues lors de la période estivale…", selon un observateur) et quelque 23.000 nouvelles immatriculations durant le millésime écoulé, les motos et scooters n’ont jamais été aussi nombreux sur nos macadams embouteillés, sur lesquels ils se faufilent au nez et à la barbe d’automobilistes en train de ronger leur volant. Le parc belge des deux (voire trois) roues dépasse désormais les 475.000 motocycles. Et encore, sans compter les scooters non immatriculés…

Pourquoi ce succès ? "C’est la concordance de trois facteurs, selon cet importateur bruxellois de deux-roues japonais. Primo, indubitablement, les embouteillages. De plus en plus de navetteurs franchissent le pas, en optant pour un scoot 125 ou surtout 250, voire une petite trail. Deuzio, il y a la baisse générale des prix. L’accès à la moto ou au scooter est plus aisé qu’auparavant, même si c’est un paramètre à nuancer car les entretiens, accessoires et pièces sont, eux, plutôt plus onéreux. Enfin, tertio, il y a les évolutions technique et sécuritaire du monde du deux-roues qui convainquent de plus en plus. Après l’ABS, désormais standardisé, l’antipatinage, le contrôle de stabilité et même les détecteurs d’angle mort se généralisent."

Ajoutez les éternels arguments massue de la moto (plaisir et liberté, facilité de parking), même tempérés par ses deux éternels défauts (le risque de chute, et l’inconfort dû à nos conditions climatiques) et vous obtenez les clés d’un succès qui ne se dément pas.

Exposés au Palais 8, les motos et scooters sont loin de faire de la figuration sur le Salon. Entre les fulgurantes Kawasaki Z900, Yamaha R6 et Aprilia RSV4; les éternels scooters que sont les MBK Spirit (le "boost" des ados, depuis 20 ans !), Yamaha T-Max ou Piaggio Vespa GTS 250; l’incroyable SlingShot SL de Polaris (un trois roues entre la voiture de course et la moto); les royales Triumph, Harley-Davidson et Ducati; il y en a pour tous les goûts, âges et budgets.

Enfin, notez que le secteur de la moto est lui aussi en train de briser les codes entre segments et carosseries (à l’instar de l’automobile, qui mixe SUV, coupés et parfois breaks). Le meilleur exemple ? Cette très originale X-ADV à contempler au stand Honda : une vraie moto tout-terrain, mais carrossée comme un scooter !

A.Ca.