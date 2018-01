Auto-moto Demain, pour la 96e fois, autos et motos tiennent salon au Heysel

Après un cru 2017 de très bonne tenue (près de 547.000 voitures immatriculées : la Belgique n’avait fait mieux qu’en 2010 et 2011), le secteur s’apprête à rappuyer sur le champignon au Salon de l’Auto.

Pragmatique, d’achat, concret, complet… bien des adjectifs collent aux essieux du Brussels Motor Show, dont la 96e édition débute ce vendredi 12 janvier pour le grand public sur le plateau du Heysel. Incontournable, aussi : à l’heure où de plus en plus de marques boudent ce type d’événements très coûteux, le Salon de Bruxelles traverse les âges et bouleversements qui chamboulent le secteur sans sourciller. Et avec pratiquement tous les constructeurs d’autos de la place sur son showfloor (seuls Infiniti, branche cossue de Nissan, et Lotus manquaient à l’appel).

Oh, il n’a bien sûr pas le panache et la brillance de Genève, Francfort ou Paris, chasse gardée des premières mondiales décisives. Même en année paire, synonyme de grand Salon…

"Mais c’est un salon qui connaît un succès populaire incontesté", note Joost Kaesemans, responsable communication de la Febiac, organisatrice de l’événement. "Pour un constructeur, Genève est très important, mais Bruxelles ne l’est pas moins. Une marque qui rate son Salon rate, bien souvent, son année, puisque le Salon de janvier génère souvent entre 20 à 35 % des ventes annuelles d’un constructeur !"

Un salon d’achat, commercial, donc. Mais pas que. Les organisateurs tentent, édition après édition, d’ce qui reste l’un des plus grands événements du pays. On note, à ce titre, cette année, une première qui devrait ravir les adeptes de la nouvelle micromobilité : l’expo We are Mobility réquisitionnera le Palais 10 pour expliquer, montrer et permettre de tester des solutions pour parcourir ces fameux derniers kilomètres. On parle de gyropodes, de speed pedelecs, de vélos et trottinettes pliables et/ou électriques, de monoroues, etc. Seul bémol : cette expo ne sera accessible que durant les quatre derniers jours du Salon, nous n’avons donc pu la visiter.Tendances et perspectives