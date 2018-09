Le circuit de Spa-Francorchamps accueillera du 12 au 16 septembre le gratin des collectionneurs et amateurs européens de véhicules ancêtres et historiques de compétition automobile. Avec des courses inédites et spectaculaires sur le plus beau circuit du monde.

Le mercredi 12, la FBVA (Fédération Belge des véhicules anciens) organise une journée spécialement dédiée aux véhicules d’avant-guerre avec accès à la piste et tours du circuit.

Le jeudi 13, tous les participants de toutes les courses peuvent effectuer des tests du circuit librement sans chrono et de 18h à 19h45; les membres de la FBVA peuvent découvrir le circuit avec leur véhicule ancêtre dans les conditions d’un warm-up pendant trois tours.

Le vendredi 14 sera la journée de formation des grilles de départ des courses du week-end, avec les essais chronométrés dans chaque catégorie dont 90 fantastiques minutes dès 20h25 pour la formation de la grille de la superbe course d’endurance Spa Six Hours.

Les courses se dérouleront samedi de 9h à 22h et dimanche de 9h à 18h.

(...)