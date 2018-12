Les bonnes nouvelles arrivent enfin pour Tesla, qui a connu un sérieux coup de mou l’an dernier et durant les huit premiers mois de cette année, suite, principalement, à de sérieuses difficultés au niveau de la production, laquelle avait du mal à suivre.

En cause, des problèmes de liquidités. Certains prévoyaient même la mise en faillite de l’entreprise au cours de l’exercice 2018. Heureusement pour elle, en octobre dernier, après sept trimestres dans le rouge, l’entreprise repassait en positif. Elon Musk twittait : " Sans vous, nous ne serions plus là ! "

Le 24 octobre, il annonçait - c’est la première bonne nouvelle - avoir dégagé un bénéfice net de 273 millions d’euros au troisième trimestre 2018. Et, comme par hasard, Musk, visé par une enquête pour fraude qui lui valut une amende et l’abandon de la présidence de son conseil d’administration, retrouvait des couleurs. Il pouvait ainsi profiter des ventes spectaculaires de la Model 3. Sa voiture électrique d’entrée de gamme est en effet devenue ce trimestre le cinquième véhicule particulier le plus vendu aux États-Unis !

La deuxième bonne nouvelle concerne l’Europe, où cette Model 3 va enfin arriver. Les premières livraisons sont prévues pour février 2019. Les premiers à l’avoir réservée (ils patientaient depuis 2016 !) ont été invités à valider leur commande. Ils seront don servis en priorité.

En Belgique aussi, les ventes de Tesla avaient souffert de la situation financière. Si le constructeur californien avait vendu 1 151 véhicules l’an dernier (pour 859 en 2016 et 820 en 2015), les chiffres seront moins bons cette année, puisqu’on est à 784 voitures écoulées chez nous durant les onze premiers mois de 2018, pour 1 021 en regard de la même période un an plus tôt.

On rappellera que la Model 3 Long Range est équipé d’une batterie de 75 kWh et d’un moteur électrique par essieu. Elle passe de 0 à 100 km/h en 4,7 s (233 km de vitesse max) et affiche une autonomie (en WLTP) de 540 km. La version Perfomance gagne 1,2 s entre 0 et 100 km/h mais voit son autonomie diminuer d’une quinzaine de kilomètres (mais monte jusqu’à 250 km/h). Observons que la note sera malgré tout plus salée que prévu : 58 800 € pour la Long Range (46 700 € aux USA) et 69 700 € pour la Performance (56 400 € USA). Sa future concurrente chez VW, vendue au prix d’une Golf TDI, n’a pas à se faire trop de souci…