Tesla, toujours plus loin: 613 km d'autonomie

Auto-moto

Tesla était déjà le champion de la hype. Avec l’annonce de nouvelles itérations de ses Tesla S (la sportive) et Tesla X (le SUV coupé, à portes papillon), désormais déclinées en P100D, le néo-constructeur devient également le champion de l’autonomie.

Le fabricant de la Silicon Valley sera le premier à déposer sur le bitume des véhicules 100% éléctriques capables d’avaler plus de 600 km. La Tesla S P100D avalera ainsi 613 bornes (selon le protocole de test NEDC -- cycle européen normalisé; ce sera plutôt 530 km en conditions réelles) tandis que la Tesla X P100D, plus lourde, disposera d’une autonomie de plus de 500 km NEDC. On n’est plus très loin de rejoindre l’autonomie d’un plein de diesel ou de benzine...

Lorsqu’on sait que l’autonomie est le principal frein à l’achat d’un VE (véhicule électrique), on comprend mieux le désir de Tesla de détruire cette barrière (psychologique ?).

Tesla parviendra à cette prouesse, non pas par une optimisation logicielle, mais en utilisant un tout nouvel accumulateur, plus efficace. La nouvelle Tesla accoucherait donc d’une autonomie… presque triplée par rapport à une Renault Zoe.

Ce n’est pas tant que Tesla maîtrise mieux la technologie : c’est surtout parce qu’il loge, dans le plancher de ses autos, un nombre de batteries supérieur ! D’où le prix, largement plus élevé : la nouvelle Tesla S P100D devrait se vendre à un tarif avoisinant les 140.000 €…

En 2016, Tesla a déjà écoulé, en Belgique pas moins de 401 Tesla S. Au niveau mondial, le VE le plus vendu reste la Nissan Leaf.