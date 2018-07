Auto-moto Jaguar Land Rover teste des véhicules connectés et capables de dialoguer entre eux sur les routes anglaises

On ne cesse de le répéter, les voitures autonomes, ce n’est plus du futur lointain. Tant s’en faut même. Presque tous les constructeurs sont occupés à préparer les voitures de demain, celles qui vous permettront de faire autre chose que de conduire en allant au boulot ou, bien entendu aussi, sur la route de vos week-ends et de vos vacances.

(...)