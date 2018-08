Cela bouge chez Smart et il est grand temps, sachant que la marque de microvéhicules de Daimler est déficitaire depuis sa création voici 20 ans (déjà!).

En effet, Dieter Zetsche vient d’annoncer que Smart ne commercialisera plus que des véhicules électriques en Europe d’ici 2020. Un an et demi, donc, voilà qui est particulièrement osé comme annonce. En pratique, cela veut dire que, à partir de cette échéance, seules les ForTwo et ForFour Electric Drive seront commercialisées.

Cela implique aussi que si vous achetez une Smart à moteur thermique ces temps-ci, vous avez intérêt à la bichonner et à la garder un bout de temps car elle deviendra vite un objet de convoitise des amateurs du genre… qui se méfient de l’électrique en général et de l’autonomie actuelle des Smart de ce type en particulier.

Car 160 km de rayon d’action, même pour une citadine, c’est bien trop peu pour la plupart des gens alors que d’autres compactes du marché (mais moins compactes que la Smart il est vrai), telle l’Opel Ampera, pour ne citer qu’elle, offrent plus du double de cette autonomie.

L’annonce du grand patron de Mercedes est d’autant plus osée que cette stratégie n’a jusqu’ici pas fait ses preuves en Amérique du Nord, faute d’infrastructures suffisantes pour les recharges. Mis à part, l’un ou l’autre pays du Vieux Continent, l’Europe n’est guère mieux lotie en la matière.

Toutefois, les incitants financiers chez nous sont un argument qui devrait payer à la longue. Il n’empêche, en 2017, 5.660 exemplaires électriques seulement ont été vendus en Europe, contre plus de 93.000 versions essence…

D’autre part, il semblerait que l’idée d’un SUV/crossover Smart ait enfin fait son chemin. Pour rappel, on en parle depuis 2005 ! Ce serait sans doute le moyen de rendre la marque rentable puisque le consommateur est plus que convaincu par ce type de véhicule, plus d’un véhicule sur deux vendu dans le monde aujourd’hui étant un SUV. Une Smart ForMore, pour plus d’espace alors… mais sans doute pas pour plus de quatre personnes. Et électrique aussi bien entendu!