Le Truck & Drivers Day réunira le transport routier, professionnels et amateurs, le 8 septembre prochain, à Liège, lors d’une journée exceptionnelle entièrement placée sous le signe du poids lourd ! Cet événement est aussi l’occasion de faire le point sur un secteur porteur, en constante évolution et qui offre de très belles perspectives d’avenir.

Pour vous faire vibrer au son des moteurs

Le Trucks & Drivers Day est un événement pour les chauffeurs, les professionnels de la route, mais aussi pour les passionnés de camions et de vie sur la route ! Remorques exceptionnelles, camions de pompiers, camions de dépannage, le monde des poids lourds a tout prévu pour vous faire vibrer au son de moteurs puissants et de grosse facture. Au cours de cette journée, vous pourrez entre autres monter à l’intérieur des véhicules, participer à un concours de dextérité avec un camion grue, faire des exercices de manœuvres, visitez des ateliers mécaniques, découvrir l’intérieur de cabines et voter pour le plus bel aménagement de cabine. Pour cette édition 2018, aux camions, nouveaux modèles et ancêtres, viennent s’ajouter, en exclusivité, les nouveaux prototypes présentant les toutes dernières technologies développées, un simulateur de conduite, des voitures de course et la présence de pilotes chevronnés tels que Thierry Neuville et Bert Longin qui viendront en dédicaces à la rencontre de leur public. Les fans de tuning trouveront également leur bonheur en termes d’accessoires, ainsi que les collectionneurs de modèles réduits et les amateurs de voitures téléguidées. Des jeeps d’intervention et des démonstrations de maîtres-chiens capteront également très certainement votre attention. Les enfants ne sont bien sûr pas oubliés. Une palette d’activités ludiques et interactives leur sont proposées. Il en va de même pour les « grands » enfants, qui pourront faire du rodéo, mesurer leur force ou encore combattre en habit de sumo, et pour les dames, qui pourront découvrir une gamme complète de parfums composés de produits naturels. Cerise sur le gâteau deux Pass VIP sont à gagner pour le Zolder Fiat Truck Grand Prix. Vous voulez d’ores et déjà participer au tirage au sort. Rien de plus simple. Il vous suffit de liker la page Facebook Trucks and Drivers Day et de la partager à trois de vos amis routiers. De nombreux prix sont également à gagner sur place… Bonne nouvelle ! L’entrée au Trucks & Drivers Day est gratuite pour tous, mais il est demandé de vous inscrire à l’avance en ligne sur : https://www.trucksanddriversday.be/

Une voie sur route tracée d’emplois

Le transport sur route est l'un des rouages fondamentaux de notre économie. Comme le reste de l’industrie, le secteur est en mutation permanente, tant au niveau national qu'international. Il est à considérer avec d’autant plus d’attention qu’il pèse, selon les chiffres FEBETRA (la Fédération royale belge des Transporteurs et des Prestataires de services logistiques) aux alentours des 90.000 emplois en Belgique et pourtant, le métier de chauffeur routier est en pénurie (8000 chauffeurs manquent, rien qu’en Belgique). Or, si les tendances observées dans tous les pays industrialisés se confirment, on peut s’attendre à une véritable explosion au cours des prochaines années à venir. En étroite collaboration avec le FOREM et l’Ecole Don Bosco de Liège, cette journée est donc également placée sous le signe des formations qualifiantes et des opportunités de carrière. Des recruteurs seront aussi présents pour ouvrir la voie à de nouvelles propositions d’emploi. Venez déposer votre candidature, venez les rencontrer, il y a des places à prendre ! Le seul prérequis : avoir un permis poids lourds. Besoin d’une remise à niveau ? Certaines sociétés qui seront présentes sur le site possèdent également des centres de formation. N’hésitez pas à venir à leur rencontre !

En pratique

Quoi ? Truck and Drivers Day

Quand ? Le 8 septembre 2018 de 8h à 18h

Où ? Rue de l’Aéropostale 8, 4460 Bierset (Liège)

Prix ? Entrée gratuite, si inscription préalable sur le site web

Type d’activités ? Adultes, enfants et famille

Possibilités de petite restauration sur place

Pour en savoir plus et vous inscrire : https://www.trucksanddriversday.be/

Pour suivre l’événement sur Facebook : https://www.facebook.com/Trucks-and-Drivers-Day-345362862671127/