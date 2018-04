Un hommage à la première esquisse de Defender

Les 70 ans du Land Rover

Dans le milieu du tout-terrain, celui des purs et durs, on ne parle plus que de cela! De quoi? Du nouveau Defender. L'ancien vient d'achever sa carrière (on prétend que ceux qui en possèdent un ont vu sa valeur multipliée par deux ces derniers temps!) et le nouveau est attendu avec impatience.Dernièrement, un spécialiste marketing de la marque nous a confié qu'il n'arriverait qu'en 2019; il a déjà eu l'occasion de voir les premiers prototypes et nous a affirmé que la ressemblance avec l'ancien modèle est patente, mais qu'il s'agira bien d'un véhicule entièrement repensé, avec toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'une voiture moderne.nous disait-il,Il s'agit évidemment d'un modèle culte et les ingénieurs et designers de la marque sont attendus au tournant.La vidéo que voici pourrait vous donner une idée de ce que sera le nouveau Defender.Le 30 avril 2018 aura lieu le. Cette journée particulière est organisée en vue de célébrer le septantième anniversaire de l’iconique Land Rover Defender qui avait été présenté pour la première fois au public en 1948 lors de l’AutoRAI aux Pays-Bas.En vue de cet événement, l’artiste de la neige Simon Beck, qui est spécialisé dans les contours géométriques réalisés avec le pied, a bravé des températures en-dessous de zéro pour réaliser un profil de Defender, à 2700 mètres d’altitude, à La Plagne dans les Alpes françaises. Beck a finalement effectué 20.894 pas et parcouru une distance de... 16,5 km pour réaliser ce gigantesque dessin., a-t-il confié après ce qui se présente aussi comme un véritable petit exploit physique,Ce dessin unique dans la neige est un hommage au tout premier dessin que Maurice Wilks, l’ancien Directeur de l’ingénierie chez Rover, avait esquissé sur le sable de Red Wharf Bay et grâce auquel il a présenté son idée à son frère Spencer qui était à l’époque Managing Director de la firme. Le projet novateur fut dénommé, dont les contours ont immédiatement pu être associés au Defender...Lea lieu le 30 avril prochain. La diffusion en ligne peut être suivie via www.youtube.com/landrover à partir de 21h00 (Central European Time) et sur les médias sociaux via l’hashtag #LandRover70Years.Introduction du Land Rover Series I à l’AutoRAI à AmsterdamIntroduction d’une version à empattement longDes équipes des universités d’Oxford et de Cambridge roulent avec le Land Rover de Londres à Singapour.Apparition du Land Rover Series II, avec un design amélioréLancement du Range Rover original (maintenant appelé Classic)Apparition du Land Rover Series IIIRange Rover traverse la Région du Darién lors d’une Expédition transaméricaine de presque 29.000 kmProduction du millionième Land RoverRange Rover gagne le premier Rallye Paris-Dakar – et à nouveau en 1981Land Rover entame le partenariat légendaire avec l’organisation Camel TrophyApparition du Range Rover quatre portesLand Rover Discovery – le troisième modèle de Land Rover – fait son apparitionLand Rover original est rebaptisé DefenderApparition de la deuxième génération de Range RoverTout nouveau Freelander avec une nouvelle technologie innovante : le Hill Descent ControlApparition de la troisième génération de Range Rover avec une suspension pneumatique totalement indépendantePremier Challenge G4 avec seize équipes participantes, transitant par les États-Unis, l’Afrique du Sud et l’AustralieRange Stormer Concept présenté comme précurseur du Range Rover sportif trois portes 2004 Discovery 3/LR3, la troisième génération Discovery est dévoilée lors du New York Motor ShowPrésentation du tout nouveau Range Rover Sport 2006 Lancement du Freelander 2/LR2 – le premier Land Rover qui a été produit dans l’usine à HalewoodVoiture concept LRX, précurseur du nouveau design pour un nouveau SUV compact de luxeApparition de la quatrième génération du Land Rover DiscoveryLe Range Rover Evoque – premier SUV compact de luxe au monde – fait sa première mondiale.