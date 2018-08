Alors que l’Autriche effectue un test pour faire passer la vitesse sur autoroute de 130 à 140 à l’heure, ce bolide peut aller trois fois plus vite !

C’est ce qui s’appelle aller à contre-courant. Augmenter la vitesse permise sur autoroute, créer une voiture capable de passer (presque) allègrement les 400 km/h, l’Autriche semble prendre, effectivement, une voie (rapide) … à contresens ! © D.R.

Depuis le 1er août, en effet, le gouvernement d’extrême droite a lancé une expérimentation controversée portant la vitesse maximale sur ses autoroutes à 140 km/h, contre 130 km/h jusqu’ici. La nouvelle limitation à la hausse a été mise en place sur deux tronçons à six voies de l’autoroute principale reliant Vienne et Salzbourg. “Cela doit permettre aux automobilistes de gagner du temps”, a expliqué, de manière pour le moins simpliste, le ministre des Transports Norbert Hofer. Pour info, le gain de temps entre les deux villes, distantes de 60 km, se monte exactement à… 2 minutes quand on roule à 140 au lieu de 130 ! © D.R.

Le test durera une année. Voilà un bout de temps que le relèvement de la vitesse sur autoroute est dans la tête des dirigeants du FPÖ, revenu au pouvoir fin 2017 en coalition avec le chancelier conservateur Sebastian Kurz. En 2006, ce parti avait brièvement mis en place les 160 km/h sur un tronçon test, une expérimentation restée sans lendemain…

En attendant le monstre (autrichien comme son nom – Milan Red – ne l’indique pas) devra aller chez le voisin allemand pour tester sa vitesse de pointe (de plus de 400 à l’heure). Cette hypercar, aux lignes très agressives, affiche une puissance de 1.325 ch tirée d’un moteur arrière V8 quatre turbos de 6,2 litres. Le tout pour seulement 1.300 kg. Résultat, le 0 à 100 km/h est annoncé en seulement 2,47 secondes. © D.R.