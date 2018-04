Dites 33, ou plutôt, 33.000 ! C’est le nombre de Ford Mustang vendues sur le Vieux Continent depuis son arrivée en 2015. Celle qui permet deà ceux qui, de ce côté-ci de l’Atlantique, ont passé leur permis par envie, voire par passion, et non par obligation (professionnelle ou autre), n’a jamais eu autant la cote qu’aujourd’hui.

Pas étonnant dès lors qu’elle s’européanise un maximum pour satisfaire une clientèle qui n’est plus quantité négligeable, tant s’en faut. © D.R.

© D.R. Esthétiquement, certes, les changements sont à peine visibles par rapport à la précédente génération. On parlera davantage d’un face-lift, d’autant que c’est essentiellement le regard LED de la belle américaine qui s’est acéré, lui donnant encore un peu plus cette moue agressive qu’on lui reconnaissait déjà avant.

© D.R. C’est surtout d’un point de vue technologique que cette Mustang a évolué. Par exemple, il y a désormais 7 modes de conduite : Normal, Sport, Sport +, Track, Drag (nouveau), All Weather et un dernier personnalisable via un bouton dédié sur le volant frappé d’un petit Mustang au galop. À chaque fois, la disposition de l’instrumentation du combiné (entièrement digital) change et les couleurs sont personnalisables. © D.R.

Ultime raffinement : les modes Track et Drag affichent respectivement un compte à rebours à diodes jaunes, comme sur un vrai départ de dragster, ou à diodes rouges comme sur un départ de F1 ! Tous ces modes de conduite influent sur la réponse du moteur, la direction (qui peut, en plus, être paramétrée indépendamment), la réactivité de la boîte, de l’amortissement ou de la pédale d’accélérateur.

© D.R. Le V8 développe 450 ch (421 ch avant) et permet (avec la boîte auto à 10 rapports) de passer de 0 à 100 km/h en 4.3 secondes (dans les temps d’une Porsche 911 Carrera). Le 2.3 Ecoboost (0 à 100 en 5.5s), à cause de son filtre à particules, est passé lui de 317 à 290 ch. © D.R.

Les prix ? En base, 39.000 € pour l’Ecoboost et 46.000 € pour le V8.