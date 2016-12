On se souvient de l'événement tragique qui avait récemment causé la mort d'un propriétaire de Model S, laquelle n'a pas pu éviter un camion lui coupant la route. Cette fois, c'est heureusement l'inverse qui s'est produit, la voiture ayant parfaitement réagi. Mieux même, elle a quasi prévu l'accident, le détectant en quelques millièmes de secondes et en activant le freinage d'urgence très tôt.On sait que le temps de réaction d'un système informatique et électronique est sensiblement plus court que celui d'un homme, mais, généralement nous gardons souvent la main lorsqu'il s'agit d'analyser une situation, les logiciels n'étant pas encore assez au point pour répondre à toutes les problématiques sur la route pour la conduite autonome.Chez Tesla, le fameux système "Autopilot" de la Model S est régulièrement mis à jour et la récente introduction de capteurs ultrason et de huit caméras pour une couverture totale de l'environnement prouve, avec cet accident survenu aux Pays-Bas, l'efficacité accrue du système.Dans cette vidéo, on constate que le propriétaire néerlandais n'a absolument rien eu à faire pour éviter cet accident se déroulant sous ses yeux. Avant même que cette Opel Corsa ne percute le Hyundai Santa Fe, n'ayant pu l'éviter et freiner à temps, la Model S a déjà réagi et enclenché le freinage d'urgence (on peut l'entendre grâce au bip clairement audible). Une prédiction intéressante qui montre ce que pourront faire les voitures autonomes de demain.