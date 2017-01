A priori, à moins d’éprouver un malin plaisir à se faire du mal, on n’a rien à faire au Salon de l’Auto si l’on se fiche des voitures. Sauf si l’on accompagne papa ou maman (ce sera certainement le cas ce mercredi après-midi, tout comme en ce dernier week-end du Salon), voire Monsieur ou Madame ! Rassurez-vous toutefois, le Salon de l’Auto n’est pas qu’un showroom géant. C’est aussi un lieu d’expériences à découvrir.

Plaisirs acrobatiques. Qu’on aime ou pas l’ automobile, il y a, au Palais 12, de quoi intéresser tout le monde, petits et grands ! Les shows (trois par journée standard, quatre lors des nocturnes) des acrobates à moto du Circus Trial Tour font prendre de la hauteur au Palais 12, qui reçoit cette année un vaste bar-terrasse, le Pit-Stop bar, où on peut observer les franchissements des 4x4 et les galipettes des pros du FMX. Il y a, également, dans ce Palais qui accueille moult concerts, pour la première fois, une tribune de 800 places assises. Passage obligatoire si vous avez des enfants.

Plaisirs virtuels. Au Palais 11 (le Palais du groupe VW), rendez-vous sur le stand d’Audi. Une démonstration de réalité virtuelle au volant, casque Oculus Rift sur nez, vous fera apprécier toutes les capacités en matière d’audio embarquée de Bang&Olufsen sur la nouvelle Aui Q2. La réalité virtuelle qui s’invite d’ailleurs sur plusieurs palais, tandis qu’il est possible de jouer, dans un siège baquet, aux derniers jeux de course, notamment sur le stand Hyundai.

Plaisirs gustatifs. Finie l’offre alimentaire cher tarifée et pauvre en goût des éditions précédentes. Brussels Expo opère, pour la première fois, l’ensemble de son offre en Food&Beverages dans ses Palais. Des frites de Patrick De Corte en passant par des sushis, les woks de Wazawok, le food-truck de Madam Kwizien, les tartes et glaces de Crémerie François, les sandwiches de Lowi, les burgers d’Ellis Gourmet, mais aussi la présence d’un Lunch Garden et d’un Carrefour Market, les possibilités de se sustenter varient. Enfin !