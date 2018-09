Les marques japonaises triomphent dans un classement réalisé par un magazine britannique. L’enquête tord donc le cou aux idées préconçues sur la sacro-sainte fiabilité allemande...

C’est l’une des infos les plus sensibles du marché automobile mondial : quelles sont les marques de voitures les plus fiables et, à l’inverse, quelles sont celles qui tombent le plus souvent en panne ? Les sociétés de dépannage et d’assistance disposent de ces données qu’elles gardent jalousement. Pour se faire une idée la plus objective possible, Il faut donc se baser sur des enquêtes d’opinion. La dernière en date a été menée par le site anglais What Car qui a interrogé plus de 18.000 automobilistes pour dresser un classement des marques les plus sûres, en terme de fiabilité.

Comme souvent dans ce genre de classement, ce sont les marques asiatiques et singulièrement japonaises qui trustent les premières places du top 10. Selon le magazine anglais c’est donc Suzuki qui est la marque la plus fiable du marché à l’heure actuelle. Pour arriver à cette conclusion, le magazine anglais s’est basé sur des critères prenant en compte les défauts et les pannes mais aussi les coûts de réparation ainsi que le temps d’immobilisation du véhicule en cas de réparation. Le podium est complété par le groupe Toyota qui, avec Lexus en deuxième place et Toyota en troisième, se positionne comme un leader en terme de qualité.Le top 5 est complété par trois autres marques asiatiques ex aequo : le Sud-Coréen Kia et les Japonais Mitsubishi et Subaru.

L’enquête anglaise tord donc le cou aux idées préconçues sur la sacro-sainte fiabilité allemande... Aucune marque teutonne ne figure dans le 10 mais le groupe Volkswagen est tout de même représenté par deux de ses marques avec Skoda (7e) et Seat (10e). À l’autre bout du classement, on retrouve comme marque la moins fiable celle di fantasque d’Elon Musk, Tesla. Constat qui peut paraître surprenant car la fiabilité est justement l’un des arguments de vente du constructeur américain. Suivent ensuite Land Rover, Jeep et Jaguar qui sont des marques de niche. Mais dans ce classement des marques les moins fiables on trouve tout de même des voitures dont les Belges sont férus avec les marques françaises Citroën et Peugeot mais aussi Mercedes qui, avec Porsche, sont les marques allemandes les moins fiables. Ce classement basé sur l’interrogatoire d’automobilistes est forcément subjectif mais l’échantillon est tout de même suffisant pour donner une image, si pas fiable à 100 % de la réalité, à tout le moins crédible. Bon à savoir en tout cas au moment de l’achat...