Il fut un temps où les véhicules les plus anciens étaient les premières cibles des voleurs. Facile à ouvrir et à démarrer, ces voitures étaient le plus souvent revendues en Afrique où elles trouvaient facilement acheteurs, malgré leurs kilomètres au compteur.

Mais la technologie aidant, les voleurs de voiture sont désormais capables d’ouvrir les portières et d’actionner le moteur de quasi n’importe quel véhicule. Le tout à l’aide de boîtiers achetés sur Internet pour des sommes allant de 500 à 10.000 euros. Du coup, les marques les plus chères sont devenues les plus prisées. Et les plus volées. En deux ans, les vols de Land Rover ont ainsi augmenté de 76 % en Belgique !

Au nouveau classement (basé sur le premier trimestre 2016) des voitures les plus dérobées à travers le territoire, on retrouve toujours en tête le modèle Golf de VW (291 en trois mois). En comparaison avec l’année précédente, on constate par contre une augmentation des vols de Renault (Megane et Clio) (143) et de Toyota (Rav4) (99). "Les vols de BMW (150), Opel (106) et Audi (117) restent stables. Ceux de la marque VW ont un peu baissé mais la marque reste en tête du classement. Les vols de Ford ont également diminué", commente l’expert en la matière au sein de la Car Identification de la police fédérale. Membre de cette section de la DJSoc spécialisée en matière de lutte contre les vols de véhicules, l’enquêteur Nicolas Branicki parle de "véhicules à la mode, faciles à écouler ensuite".

"Les constructeurs ne cessent de s’adapter mais hélas, les voleurs ont souvent une longueur d’avance. Ils sont particulièrement bien organisés. On retrouve généralement un commanditaire, un voleur, un maquilleur et un prête-nom. Ce dernier se charge, contre une somme de 300 ou 400 euros, d’immatriculer la voiture dans un autre pays. En France, par exemple, où hélas toutes les préfectures ne sont pas équipées de systèmes permettant de vérifier si le véhicule a été déclaré volé ailleurs en Europe", regrette l’inspecteur principal, ajoutant que la France n’est pas la seule destination des véhicules volés en Belgique. "Ils partent vers l’Afrique, via le port d’Anvers, ou vers les pays de l’Est ou encore vers l’Espagne et l’Italie."

Le taux de récupération de ces véhicules volés se situe actuellement entre 50 et 60 %. Il arrive qu’ils soient localisés en Afrique par exemple mais que la compagnie d’assurance juge le rapatriement trop coûteux et ne l’estime, du coup, pas nécessaire.

Vous possédez un véhicule d’une des marques citées et craignez d’être victime d’un vol ? Nicolas Branicki nous livre quelques conseils pour donner aux voleurs l’envie de fuir. Un voleur ne peut pas passer plus de quelques minutes sur une cible. Dès lors, plus vous le retarderez, moins il aura envie de s’attaquer à votre véhicule. "Commencez par ne jamais laisser vos documents à bord. Faites graver votre numéro de châssis sur les vitres du véhicule. Cela ne coûte pas très cher et ça agacera le voleur. Bloquez votre volant à l’aide d’une canne. C’est une technique ancienne toujours aussi efficace. Équipez votre auto d’un coupe-circuit supplémentaire. Et enfin, n’hésitez pas à y installer une carte sim qui signalera à tout moment l’endroit où se trouve votre voiture."





Le vol de camion, un trafic juteux !

On en parle moins souvent que les voitures mais les poids lourds n’échappent guère aux vols. "Un gros camion peut très vite rapporter 100.000 euros. Il passera d’ailleurs encore plus inaperçu qu’une voiture volée", nous précise Nicolas Branicki, l’expert en la matière au sein de l’équipe Car Identification de la police fédérale.

Parmi les poids lourds les plus prisés des voleurs, on retrouve les camions frigorifiques. Destination le Moyen-Orient pour ces derniers. "Les camions de leasing font également l’objet de nombreux vols", ajoute l’enquêteur de la Car Identification, précisant ensuite que les véhicules de chantier ne sont pas épargnés. Grues, tracteurs, etc, sont généralement volés ici pour être revendus ensuite dans d’autres pays, en passant par le port d’Anvers.

Et là, impossible de tout contrôler minutieusement. Des millions de conteneurs y transitent en effet chaque année. Dès lors, vérifier la provenance de chaque camion, chaque grue ou véhicules, cela relève quasi de la mission impossible.





On vole plus de 100 GSM par jour en Belgique !

9.666. C’est le nombre de GSM volés au premier trimestre 2016 en Belgique. Soit une moyenne de 107 téléphones portables dérobés par jour à travers tout le territoire. Pour toute l’année 2015, la police fédérale enregistrait 43.738 plaintes pour ce type de faits. Sans surprise, les grandes villes sont les plus touchées par le phénomène. À Bruxelles, comme à Liège, Anvers, Charleroi ou encore Mons, le vol de GSM se fait souvent par ruse.

Que ce soit dans les transports en commun ou sur la voie publique, les voleurs de téléphones portables agissent en sorte de passer totalement inaperçus. Une main dans un sac, une question pour détourner l’attention ou encore une petite bousculade sont autant de techniques utilisées par les voleurs de téléphones. Les smartphones sont bien sûr les appareils les plus prisés.

À côté du vol par ruse, la technique de l’arrachage en rue, alors que la personne a son téléphone scotché à son oreille, n’est pas rare non plus. Pareil d’ailleurs lorsque la victime marche en tapotant sur son clavier. Mieux vaut donc se montrer prudent…