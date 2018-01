Auto-moto Alors que le salon de l'auto de Bruxelles bat son plein, le marché de la voiture d'occasion tourne lui aussi à plein régime avec une augmentation de 20% des petites annonces sur le site 2ememain.be en cette période. Le marché de l'occasion est important en Belgique puisque pus de la moitié des voitures mises en circulation chaque année ne sont pas neuves. Le site 2ememain.be a analysé le marché. Voici quelques-unes des conclusions:

- Les Belges recherchent principalement des marques de luxe. Audi, BMW et Volvo sont celles qui obtiennent le meilleur score dans les résultats de recherche sur 2ememain.be.

- Les offres de voitures les plus chères sont à Anvers, dans le Limbourg et en Flandre Occidentale. Les voitures les moins chères sont surtout proposées à Bruxelles, Liège et Namur.

- On retrouve en Flandre Orientale le plus grand nombre de Porsche d’occasion mises en vente.

- Dans le Brabant Flamand, à Anvers et dans le Limbourg, on retrouve le plus de Mercedes d’occasion.

- Le nombre d’offres concernant les modèles de la marque Volkswagen est le plus important à Namur.

Les voitures françaises reines en Wallonie

Autre conclusion: les marques françaises comme Peugeot, Citroën et Renault sont populaires en Wallonie. "En regardant les petites annonces qui affichent le plus grand nombre d’offres d’achat et de réactions, ce sont les marques de voitures françaises qui l’emportent", indique 2ememain.be.

En Flandre, ce sont les voitures Volkswagen qui sont le plus demandées. "Autre différence marquante: alors que les Volvo sont populaires en Flandre, il en est tout autre en Wallonie qui semble être plus attirée par les Seat. Cette marque paraît moins attrayante pour l’acheteur flamand contrairement à l’acheteur wallon qui l’apprécie beaucoup plus."