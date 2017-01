C'est d'ores et déjà l'une des annonces choc du CES de Las Vegas. Faraday Future, la start-up de la Silicon Valley née fin 2014 avec des idées mais sans voitures, sur les fonds du milliardaire chinois derrière LeEco, Jia Yuetin, vient d'y dévoiler son premier modèle destiné à la production : le SUV FF91, anti-Tesla X auto proclamée. Jusqu'ici, seul le concept FFZero avait montré la voie que souhaitait emprunter l'énigmatique start-up, qui a singé Tesla jusqu'au choix de son patronyme (Faraday était également un scientifique qui a travaillé sur l'éléctricité, développant notamment le principe de la cage de Faraday).

Et c'est qu'il a quelque chose d'aguicheur, ce nouveau SUV. Autonomie de 600 kilomètres (plus qu'une Tesla Model S 100D Performance) via une batterie de 130 kWh, 0 à 100 km/h flingué en à peine 2,39 secondes au moyen d'un moteur électrique développant 1.050 chevaux, Wi-Fi embarqué, bardée de capteurs autorisant la conduite autonome (technologie de LiDAR 3D qui a été cachée dans le design du capot de l’engin et qui se rétracte à la demande, épaulée par 10 caméras, 13 radars et 12 capteurs d’ultra-sons), surfaces tactiles en guise de poignées de portes, rétroviseurs détachables, etc. Le tout enrobé dans une carosserie futuriste (moins neutre que celle de la Tesla X), qui fleure encore le concept-car, assez segmentante.

Bémol : on n'a ni date ni prix. Bien qu'il soit déà possible d'acheter un chat dans un sac en pré-réservant le FF 91, contre un chèque en blanc de 5.000 dollars. La rumeur veut toutefois que le prix de ce véhicule 100% électrique soit des plus coquets : on parle de 200.000 $ ! Le double d'une Tesla X. Le tout à la demande de LeEco, en proie à de grandes difficukltés financières…

C'est que la structure financière et la gestion de Faraday Future est pour le moins délicate. Coup sur coup, depuis un mois, la société a perdu des ingénieurs clefs, son directeur des opérations, son vice-président croissance et marketing et, plus récemment, son CEO à l’international. Ding Lei, co-fondateur de LeEco, a quitté l'aventure tout récemment, envoyant un signal au monde sur la santé de la startup que son entreprise finance. The Verge, qui a enquêté sur l'entreprise a mis au jour le fait qu'en réalité, le FF 91 a pour mission de parader et séduire au CES, dans le but de convaincre des investisseurs de sauver la marque. Qui, exsangue financièrement, ne "passerait pas 2017" sans injection fraîche de capital.

On sait toutes les difficultés qu'éprouve, déjà, Tesla à devenir un véritable constructeur automobile. Faraday Future, qui s'est plus distingué par le buzz que l'efficacité de son modèle économique, vit les mêmes difficultés, mais au centuple, et avec un risque de mort imminente désormais à mille lieues de l'avenir de Tesla.