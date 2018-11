Le Salon de l’auto approche à grands pas et la question d’un achat de véhicule se pose donc de nouveau pour les Belges qui attendent cette période avec impatience.



Sauf que dans l’équation, aujourd’hui, il faut prendre une nouvelle donnée en compte. En effet, que ce soient les fabricants, les concessionnaires ou d’autres acteurs du secteur de l’automobile (société de leasing, d’assurances…), tous misent désormais sur des offres de leasing privé.



De plus en plus d’offres fleurissent sur le marché automobile belge. Comparatif.