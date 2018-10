C’est un système de location de voiture révolutionnaire qui a été mis en place à Brussels Airport le week-end dernier. Ufodrive porte bien son nom, car c’est une sorte d’ovni dans le secteur. Pas de bureau, pas de paperasse : il suffit de réserver en ligne ou via l’application et le tour est joué. Pas de frais cachés non plus (franchise fixe de 500 € et pas de coûts de carburants exorbitants si vous ne rentrez pas la voiture avec le plein).

Et pas de mauvaise surprise quant au véhicule loué non plus, puisque la flotte d’Ufodrive est constituée exclusivement de Tesla Model S.

Vous l’aurez compris, avec la marque de luxe sur le marché de l’électrique, les tarifs ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Pour avoir le plaisir de prendre possession de votre Tesla sans faire la file devant le desk d’un loueur, il vous faudra débourser 159 € par jour, all inclusive. Naturellement, si vous décidez de louer la voiture pour plusieurs jours, les tarifs sont dégressifs, mais pour un mois, il vous en coûtera tout de même la bagatelle de 3.834 €.

Vivement une flotte de véhicules plus modestes avec les mêmes avantages...