Parmi les exposants les plus visités lors du salon Batibouw, les stands des cuisines font le maximum pour vous mettre l’eau à la bouche. "Les visiteurs ne viennent pas toujours avec un projet immédiat, mais ils aiment s’inspirer des tendances et nouveautés dans l’optique de changer d’atmosphère en cuisine", explique Frédéric Berghmans, responsable de communication chez Ixina. "Nous avons d’ailleurs développé un tout nouvel outil pour les aider à concevoir au mieux la cuisine de leurs rêves. Il s’agit d’un questionnaire simple, basé à la fois sur des questions fun et plus scientifiques, pour optimiser cet espace toujours plus important de l’habitat. On y intègre énormément de paramètres comme le type de famille, la taille du logement, le rôle de la pièce dans la vie de tous les jours ou encore des éléments plus spécifiques à la personne qui cuisine qui permettent de déterminer la hauteur optimale des plans de travail, le placement du lave-vaisselle par rapport à l’évier en fonction du fait que vous êtes droitier ou gaucher ou encore les aménagements intérieurs des armoires et tiroirs."

De quoi ressortir du salon avec l’envie de changer de cuisine, même si ce n’était pas dans les plans initiaux.

Côté budget, "c’est très variable, mais en moyenne le Belge consacre 7.000 à 8.000 € à sa cuisine. Mais nous proposons déjà des aménagements à partir de 3.000 ou 4.000 € et ceux qui disposent d’un budget plus conséquent y investissement parfois 15.000 € ou plus."

Ce qui influence le plus le prix de votre future cuisine, "c’est d’abord la taille de la cuisine car elle déterminera fortement le nombre de meubles. Les finitions jouent aussi un grand rôle car le caisson est toujours le même, mais on peut opter pour une finition laquée, structurée, en bois massif ou autre. Le type de meubles peut aussi faire varier le coût car une armoire classique reste moins chère qu’une armoire de type pharmacie ou autre. Enfin, les équipements électroménagers et sanitaires ont aussi un impact."

Sans compter le plan de travail. "Et cela joue un rôle de plus en plus important dans la conception d’une nouvelle cuisine. Les clients veulent que ce soit beau et résistant. Différentes finitions existent entre le stratifié, le verre, la pierre naturelle, le composite ou encore le Dekton, un matériau hyperrésistant qui ne craint ni l’acidité des aliments (type citron) ni la chaleur, les rayures ou tout autre type d’agression."





Le jardin intégré à l’îlot central

Avec quelque 18.000 cuisines vendues par an, Ixina est l’incontestable leader du marché belge. Côté tendances, Jan De Moor en connaît un rayon. Et pour cause, responsable produit de la marque, il a conçu les modèles exposés à Batibouw pour offrir au visiteur toute la panoplie des solutions d’aménagement signées Ixina.

Couleurs et formes

Si la majorité des Belges optent pour une cuisine dans les tons blancs, certains se montrent plus audacieux. "On peut apporter un peu d’originalité en intégrant des niches en imitation d’essences de bois comme le chêne, ou jouer la carte des tons plus foncés. Nous proposons ainsi une cuisine aux façades noires, habillée d’un plan de travail couleur bronze dont les nuances sont rappelées au niveau des poignées. C’est quelque chose de très tendance. Au niveau des lignes, on a aussi beaucoup travaillé sur l’alignement. On peut ainsi proposer une façade pour lave-vaisselle qui se fond dans l’ensemble, comme si derrière le panneau se trouvaient deux tiroirs."

Potager intégré

Parmi les grandes nouveautés qui ne passent pas inaperçues, il y a ces petits pots de plantes aromatiques disposées dans l’îlot central. "Cela apporte une touche verte et fraîche, mais cela a surtout un côté très pratique. Planter ses aromates à côté de l’évier et de l’espace de cuisson, c’est fun, utile et très simple. Il suffit de replanter les petits pots vendus dans les grandes surfaces pour avoir à portée de main des herbes fraîches tout au long de l’année."





Espaces de vie

Autre grande tendance amorcée depuis quelques années : le coin snack. "La cuisine est un espace de vie. On y passe beaucoup de temps et au petit-déjeuner par exemple, quand on n’a pas le temps de s’attabler, cet espace est à la fois pratique et convivial. Il est aussi bien plus qu’un prolongement du plan de travail. On y intègre prises de courant et USB pour répondre aux attentes modernes."

De la lumière partout

Que ce soit dans les armoires, dans les niches et, désormais aussi dans les tiroirs, la lumière est omniprésente dans le mobilier. "On travaille beaucoup avec le LED. On peut ainsi concevoir un tour d’îlot central complètement éclairé. Cela permet d’apporter de la luminosité mais aussi de créer de l’ambiance. Après la cuisson, on peut ainsi faire varier l’ambiance de la pièce en jouant sur l’intensité et la couleur de la lumière."

La hotte se fait design

Avec des plans de cuisson toujours plus design et de tailles différentes, la hotte se devait de suivre le mouvement. "En collaboration avec Novy, nous proposons des hottes qui, de prime abord, ressemblent à des suspensions lumineuses. Mais elles renferment en réalité une technologie permettant de travailler sans évacuation. Elles sont de surcroît équipées de filtres en métal qui se démontent facilement et peuvent aller au lave-vaisselle."

Plan de travail à toute épreuve

Dans les matériaux également, la technologie se met au service du fonctionnel. "Nous proposons un plan de travail en Dekton, un matériau qui répond vraiment aux attentes du consommateur. Ultrarésistant, il ne se raye pas, peut supporter la chaleur des plats qui sortent du four et toute sorte de taches tenaces, même celles d’un enfant qui aurait pris le plan de travail pour une table à dessin. Un simple lavage avec une eau et un peu de produit de vaisselle suffit à enlever toutes les taches."

Équipements professionnels

Au niveau des espaces de cuisson, on constate aussi que le Belge aime se faire plaisir. Les taques à induction deviennent de véritables standards et en matière de four, la vapeur n’est plus l’exception. "On propose des cuisines avec deux ou trois fours pour permettre tous les modes de cuisson. Même dans les plus petits espaces, on parvient à intégrer deux fours combi (micro-ondes, grill, chaleur tournante) pour pouvoir multiplier les préparations en même temps. Le four vapeur est aussi très prisé et quand il n’est pas intégral, il y a aussi la solution avec adjonction de vapeur (30 %) qui permet de réaliser des cuissons moins sèches."