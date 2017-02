Il y avait encore beaucoup de monde dans les allées du salon Batibouw, hier, à l’occasion de la deuxième journée réservée aux professionnels. On n’y croisait d’ailleurs pas que des pros soucieux d’alimenter leur réseau ou de découvrir les dernières nouveautés des exposants.

De nombreux particuliers, qui avaient bénéficié d’une invitation via l’un des exposants ou une connaissance, s’émerveillaient aussi des innovations et autres aménagements de rêve.

Il faut dire que le Belge rénove en moyenne quatre fois son logement au cours d’une vie. De la salle de bain à la cuisine, en passant par le salon ou les chambres, on ne se limite pas à donner un simple coup de peinture pour s’offrir un nouveau cadre de vie.

Si la douche à la cote (9 Belges sur 10 en possèdent une), le wellness commence à séduire un public de plus en plus important, qu’il s’agisse de s’équiper d’un sauna, d’un bain à bulles ou d’un hammam.

Le fait de passer de plus en plus de temps en cuisine, conjugué à la mode des programmes culinaires (Top Chef, Le meilleur pâtissier, etc.) incitent de plus en plus de Belges à franchir le pas vers des équipements professionnels. Le fourneau remplace donc la taque de cuisson et le four intégré, même si pour s’équiper des modèles les plus luxueux, il faut parfois débourser des dizaines de milliers d’euros, ce qui reste l’apanage des mieux nantis (voir ci-dessous).

Design jusque dans les derniers coins, à commencer par la hotte, le feu ouvert ou le mobilier, s’offrir un aménagement de luxe reste donc du domaine du rêve pour la plupart d’entre nous. Mais comme il n’est pas interdit de rêver et, pourquoi pas, s’offrir un petit plaisir, Batibouw est là pour vous servir. Suivez le guide.

Chauffage et cuisson à la finlandaise

Présent avec une toute nouvelle gamme de poêles en pierre (stéatite), l’importateur de Tulikivi attire tous les regards. "Le concept a connu de sérieuses améliorations, tant dans son design que dans ses performances. Nos poêles permettent, en quelques heures de combustion seulement, d’accumuler de la chaleur pour chauffer le foyer pendant 24 heures."

Mais ce n’est pas là le seul avantage. "Ils peuvent brûler du bois ou des pellets, sans aucune adaptation, fonctionnent sans moteur et disposent d’une grille permettant de faire un barbecue. Petit plus, avec une pierre ou un four séparé, il est aussi possible de cuire des pizzas comme un véritable pizzaïolo."

Coût de la bête : 12.000 € en moyenne.

La Rolls des cuisines…





Sur le stand de Cook Up, distributeur de La Cornue (mais également de Falcon et Aga), impossible de ne pas être émerveillé par la composition articulée autour du fourneau Château. "Outre le piano de 150 cm, il y a tout un aménagement de meubles, l’évier, un espace poubelle discret et intégré, des tiroirs de rangement des deux côtés et un coin à déjeuner", explique Evelyne Bos. Le tout, très élégant mais quelque peu encombrant pour prendre place dans toutes les cuisines. "L’ensemble mesure 3,60 m sur 1,50 m. Les meubles sont en métal et il est possible de choisir les finitions en cuivre, en laiton ou en chrome."

Le nec plus ultra, racé comme un bolide, mais affichant un prix à la hauteur : comptez 110.000 € !

Ceci n’est pas un lustre





Sur le stand de Novy, ce sont surtout les hottes qui font sensation. Et il faut d’ailleurs parfois s’attarder aux différents îlots pour dénicher où elles se cachent. Tantôt intégrées dans la table de cuisson (elles se rétractent entièrement lorsqu’on ne s’en sert pas), tantôt suspendues et donnant l’illusion de ne pas être présentes. Le modèle ressemble à s’y méprendre à un luminaire (et il en assure aussi la fonction, avec des ambiances variables). Ses deux parois latérales se déplient lorsqu’elle prend sa fonction de hotte. Dotée de filtres en métal qui peuvent aller au lave-vaisselle, elle présente aussi la particularité de ne pas nécessiter d’évacuation. Pas de tuyau disgracieux sur le mur ou au plafond. Beau et efficace à la fois. Prix : environ 2.500 €.

Douche personnalisée





Les nouvelles parois de douche proposées sur le stand de Dusholux confèrent à votre salle de bain un caractère assurément unique. Et pour cause, il est possible d’y imprimer une photo personnalisée, que ce soit votre femme ou vos enfants, un souvenir de vacances ou un paysage paradisiaque. "Les parois sont disponibles dans un format standard de 1 m de large sur 2,50 m de haut. Mais il est aussi possible de faire du sur-mesure, avec une largeur maximale de 1,50 m."

De l’originalité certes plus chère qu’une paroi standard ou qu’un mur carrelé, mais pas inaccessible pour autant : 370 € le mètre carré.